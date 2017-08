Futur da la chatscha è senza muniziun da plum

Enfin uss n'era in scumond per muniziun da plum betg pussaivel. Motiv, memia pauc differenta muniziun senza plum era sin la fiera. Quai savess uss sa midar.

Plum u betg plum? Quai era enfin uss la dumandà sin la chatscha en il grischun. Questa dumonda savess bain baud tutgar tar il passà. La situaziun sin la fiera da armas e muniziun è sa midada ils davos onns. Fin uss n'era la purschida da muniziun senza plum fitg pitschna e per quest motiv n'era in scumond da muniziun da plum betg pussaivel. Uss dentant è la purschida da muniziun senza plum daventada pli gronda e variada, uschia ch'ils chatschaders han reagì. Tenor Robert Brunold, president da l’uniun da chatschaders da patenta, han adina daplirs chatschaders fatg voluntarmain la midada sin muniziun senza plum. Entras questa nova situaziun è in scumond da muniziun cun plum en dus, trais onns bain pussaivel, manegia Christian Kaspar deputà e commember da la secziun da chatscha en il cussegl grond.

