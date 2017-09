Nagina fevra da chatscha tar chatschaders en Bregaglia

Chatschaders bregagliots han dà enavos lur patenta da chatscha suenter ils schabetgs dals ultims dis a Bondo e conturn.

Chatschaders en Bregaglia desistan da la chatscha 2:28 min, Telesguard dals 4.9.2017

Remo Capadrutt da Promontogno è in dals chatschaders en Bregaglia che ha dà enavos la patenta da chatscha suenter che las bovas èn idas a val a Bondo. Normalmain n’èsi dentant betg pussaivel da survegnir enavos ils daners senza avair in attest dal medi. Tuttina, il guardiaselvaschina da la regiun haja declerà la situaziun a l'Uffizi da chatscha e pestga uschia che Capadrutt e ses collegas han survegnì enavos ils 750 francs da la patenta.

Tut è ruinà en Val Bondasca

La gruppa da chatschaders va mintga onn en Val Bondasca a chatscha. Er sche la chamona da chatscha saja anc intacta, tut enturn la chamona saja dentant destruì. Er per il possessur da la chamona Michele Marazzi saja la chatscha quest onn nagin tema. Per l’ina vivia el en la zona cotschna da Bondo e per l’autra lavuria el per la scrinaria che la bova ha tschiffà. Uschia che ses avegnir è fitg intschert.

