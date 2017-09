Nov en Svizra: Campiunadi da tschertgar la selvaschina

Il campiunadi internaziunal da tschertgar cun il chaun la selvaschina è per la Svizra ina premiera. Ils megliers chauns e lur patruns vegnan a sa mesirar sut cundiziuns natiralas, i vegn tschertgada la selvaschina.

En tut ils 50 onns ch'i dat gia il Club Svizzer da chauns da sang, n'hai anc mai dà in campiunadi internaziunal en Svizra. Quest onn sa mida quai. Dals quatter enfin ils otg da settember, durant la chatscha, datti in tal campiunadi en Svizra, per l'emprima giada. 12 teams da chaun e patrun vegnan en Svizra orientala e sa participeschan a la concurrenza.

La tschertga da la selvaschina mussa la qualitad dal chaun

«La tschertga 1:1 da la selvaschina mussa, quant bun ch'il patrun ed il chaun èn propi» resumescha Leo Thomann, il parsura da la Federaziun internaziunala dals chauns da tschertga, sch'el discurra dal campiunadi internaziunal quests dis. Cun quella tschertga vegn il chaun numnadamain mess sin ils fastizs da la selvaschina blessada.

Il tschierv sco sfida per ils chauns da l'ester

Tenor Thomann sa percorscha in bun chaun spert sch'il fastiz è in artifizial u in natiral. Ina sfida per il manader dal chaun vegn ad esser da «leger» bain il chaun. Quai saja en spezial ina sfida per ils teams da l'exteriur, cunquai ch'en auters pajais vegnia tschertgà plitost il portg selvadi. Quel sa cumporta tut auter cun ina blessura ch'in tschierv.

La premiera en tschintg chantuns ed en il Liechtenstein

Il campiunadi ha lieu en ils chantuns Glaruna, Schwyz ed Appenzell (cun la chatscha da patenta), sco er en ils chantuns Turgovia e Son Gagl ed en il Liechtenstein (cun la chatscha da revier).

La Federaziun grischuna dals chauns da sang percunter n'ha betg mussà interess, da porscher maun per il campiunadi er en il Grischun.

