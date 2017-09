Quai è tipic chatschader!

Dacurt ha l'uniun da chatschaders da patenta lantschà ina campagna da image per schubregiar davent la critica, cun la quala chatschaders vegnan magari confruntads. Dentant: Co è quel image propi?

La glieud vesia in animal mort sin in char e pensa «quai è assassinà». Uschia possian nascher quels clischés envers chatschaders, di in passant. Dentant el haja tuttavia in bun maletg dals chatschaders. «Co guardass noss guaud ora senza els?», agiunta el. Ed er ils auters passants dumandads èn da l'opiniun: «In chatschader è gugent en la natira», el «è in carstgaun sco ti ed jau» ubain «el ha segiramain blera charn». Clischés negativs datti tenor la miniretschertga sulettamain in: «Chatschaders èn 11 mais per onn ils megliers collegas, dentant durant la chatscha po quai spert sa midar», di in dals dumandads ed in auter agiunta «els na pon betg cuir l'aua in a l'auter".

