Seria da chatscha ord la Val S-charl

Ils blers chatschaders e chatschadras dal Grischun enconuschan S-charl. La fracziun da Scuol, situada mo pacs meters sper il cunfin dil parc naziunal, vala sco in dals hotspots da la chatscha Grischuna. Oravant tut per la chatscha da tschiervs.

Seria da chatscha: Da plievgia, tschajera e naiv a chatscha 4:12 min, Telesguard dals 11.9.2017

Durant las trais emnas da chatscha è il vitget da S-charl cumplainamain en ils mauns da chatschaders. Pli u main mintga chamona e chasetta, sco era ils dus hotels èn occupads cun chatschaders. Durant l’enviern vivan mo duas persunas a S-charl, durant la chatscha crescha la populaziun sin passa 70.

Il Telesguard va era a chatscha

Durant ils emprims trais dis da chatscha ha il Telesguard documentà, tge che gira tut a S-charl. Saja quai cun accumpagnar chatschaders sin lur posts, cun guardar a l’ustier en cuschina sur las spatlas, ni cun esser da la partida cura ch’il guardiaselvaschina vegn sin visita a mesirar ora las predas ch'èn vegnidas fatgas en il vitg.

« Normalmain as tira puspè las tendas sch’ins vesa da quest’aura. Ma tge vul far. Igl è l’emprim di. » Reto Crüzer

Chatschader

Il cumenzament è crudà en l’aua

L’emprima damaun da chatscha è stada tut auter che agreabla. I pluveva a tschel rut, sin ils auts hai perfin dà naiv ed ina tschajera spessa sa ruschnava tras ils guauds. Tuttina han tut ils chatschaders dà a sasez in ruc, prendì il schluppet ed èn ids sin il post. A S-charl sez èsi vegnì ruassaivel per in mument.

Telesguard 17:40