Ina davosa giada per oz guardain, co la tschajera smatga siador. Tuttina stà nagut.

Gabriel Monn vesa in chavriel. Però n'èsi betg segir, sch'el ha in pitschen u betg. E plinavant era el davos la chaglia, uschia ch'i fiss vegnì grev da sajettar.

Igl è baud. Fitg baud la damaun, las 4:00 cura che nus levain. Las 5:20, cura che nus partin da la tegia si Cungieri. Nagut vesan ins sin las vias. Sch'ins n'enconuschess betg la via, lura n'avessan ins insumma nagina schanza da pudair s'orientar. Finamira: Differents posts che nus avain partì si sin la gruppa avant.

Gnanc l'utschè gida

Il Pieder Hendry, 37 onns, parta per il post ch'è il pli lunsch davent. Ferm in'ura chaminain nus tras il guaud u sin la via fin che nus arrivain. Curt midar resti, igl è numnadamain fraid. Mo 6° e fitg umid. Ed i plova. Betg fitg ferm, ma constant. Pieder sa drizza en sin ses post. E suenter: Spetgar. Uras en ed uras ora. I na capita nagut. Qua e tschà in utschè. Pudess esser in bun segn, manegia Pieder. Ma i na capita malgrà utschè nagut.

Las 06:45 udin il prim sajet

L'onn passà era quest lieu qua il meglier. Lura aveva Pieder sajettà ina tschierva qua. Gist l'emprim di, tge bellas memorias. Nus udin in sajet! Igl è las 6:45, ma quest sajet n'è betg stà da nossa gruppa. N'er betg il sajet da las 7:23. La tschajera è anc adina qua e nus era sin il post. Co vesi ora tar il rest da la gruppa? Quasi tuttina. Tschajera qua e là. Ma animals, nagliur.

Enavos en tegia chauda

Igl è las 9:00. Anc adina fraid ed umid. Perquai decidain da turnar en tegia en il chaud. Curt suenter las 9:00 turna era Ursin Decurtins da ses post. Nus giain ensemen enavos. Adina puspè guardan Pieder ed Ursin, nua ch'i pudess avair insatge. E lura: Svelt! Là è in buc chamutsch! Ma el na fiss betg lubì. L'emprim stuessan ins sajettar la chaura chamutsch. Nus ans legrain sin la tegia chauda e turnain. Il plan: Far in cupid en chamona, mangiar gentar e suenter vers las trais, las quatter puspè ir ora. Detg e fatg.

Novs posts, nov cletg?

Nus partin punct las quatter. Ella para da nus beneventar cun gust, la muntanella. Spalier stat ella senza tema e plain luschezza. Suenter bun 20 minutas chaminar en gruppa sa spartan puspè las gruppas. Jau vom cun Gabriel Monn, Stefan Dobler (dal Telesguard) accumpogna Ursin Decurtins, Curdin Fliri (dal Telesguard) accumpogna Pieder Hendry e l'Angela Hendry (dal Radio Rumantsch) accumpogna Andrea Beer. La temperatura è stada l'entir di pli u main constanta enturn 6°. Fitg umid èsi.

Chatscha meditativa

Gabriel Monn va dad ina plaunca siador, bun 15 minutas stuain nus ir ensi per cuntanscher il sez aut. Bain, la vista è schont anc buna. Na fiss qua betg questa tschajera mulestusa. Ella para da giugar gugent gieus cun nus. Ir, parter – ir e puspè parter. Al cumenzament vegn ella adina da sut ensi e passa. Adina puspe prender il perspectiv, guardar ed al metter giu puspè. Quai è bain glaiti ina lavur meditativa.

Lura: L'emprima chaura chavriel en vista

Gabriel sa maina, guarda concentrà vi da tschella vart da la pitschna val e piglia fitg svelt ses perspectiv. Er jau ves in tac brin. Ina chaura chavriel. Bel, co ins vesa l'animal. Ma ella passa svelt e sa platga gist davos la planta. Sco sch'ella avess savurà la pulvra. Per la pudair sajettar avessan nus dentant stuì savair, sch'ella ha pitschens u betg. In detg mument pli tard era ella anc adina davos la planta, ma capità n'è nagut.

«Nana, quai n'è anc betg uschè fraid.»

Plansieu vegni pli stgir ed era pli frestg. Sch'el n'haja betg fraid ils mauns, dumond'jau Gabriel che sesa là senza guants. El mo di: «Nana, quai n'è anc betg uschè fraid.» El vegn ad esser disà pli fitg ch'jau. La fin finala ha el lavurà bun 20 onns sco guardiaselvaschina en la regiun da Sedrun.

Igl è las 19:53, cura che la tschajera vegn puspè. Ma quella giada vegn ella da surengieu. Na, ussa na fetschia quai nagin senn pli, decida Gabriel. E nus giain vers chasa puspè.

Enavos a chasa – en chamona

En chamona cuschina Andrea Cavegn-Beer ina buna purziun pasta cun sosa da tomatas e ton. Quai gusta a tuts. Era a la squadra da RTR ch'è vegnida envidada a tschaina. Lura ils plans per damaun. Els n'èn anc betg uschè segirs. Igl è anc da guardar. Sch'i ha vinavant uschè blera tschajera, lura na fetschia quai nagin senn. La previsiun da l'aura per dumengia, ils 2-9: Tschajera. Nus fixain da telefonar damaun baud e decider pir lura.

