Ier è definitivamain stà in di da success cun il buc chamutsch che Ursin ha pudì sajettar. L'aura per questa damaun n'è betg mala ma era betg fitg buna. Perquai decidan ils chatschaders da far ina giada in zic pli patgific e partan in zic pli tard.

«Behind the scenes»

La squadra RTR na va betg cun ils chatschaders questa damaun. Nus avain numnadamain in auter program: Oz vegn emess ina contribuziun en il Telesguard davart nossa seria da chatscha. Pia in «behind the scenes». Nus discutain co ch'ins pudess far, Stefan scriva si sias moderaziuns entant che Curdin taglia la prevista da quai ch'è capità fin qua. Angela registrescha sia contribuziun per il radio ed jau elavuresch las fotografias per Facebook, Instagram e la pagina da RTR. Herbert Jochum, l'um da camera arriva sin las 12 e nus cumenzain a filmar tut las scenas. Endadens, dadora, cun moderaziuns dal Stefan e respostas da noss team.

Ils chatschaders sin visita tar la squadra RTR

Apaina che quai è finì giain Stefan ed jau giu Sedrun a far cumissiuns. Questa saira avain nus envidà ils chatschaders tar nus en chamona. Nus cuschinain tartuffels brassads, charn bov cun ina sosa da groma e salata. Ina bella saira da cumpignia. Da mesanotg èsi lura finì, tuts han da levar baud damaun uschia ch'ins sa legra era dad ir svelt a letg.

