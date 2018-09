Oz duai quai dar sulegl. Finalmain bell'aura, tschiel blau. Temperatura: 8 grads. Nus avain las 5:30 e partin gist da la chamona. Puspè da la val anora, puspè in'auter post. Andrea Cavegn-Beer e Pieder Hendry sa mettan sin via ensemen cun Stefan Dobler e mai. Suenter bun 20 minutas chaminar sa separan nossas vias. Nus stizzain nossas glischs e chaminain uss mo pli en il stgir, per betg spaventar la selvaschina.

Punct las 6 arrivain nus sin il post. Questa giada èsi in post fitg agreabel cun bler plaz. L'Andrea sesa bunamain 1 meter davent da mai! Nus ans drizzain en, vul dir: midar la vestgadira ch'è bletscha da chaminar fin qua. Jau tir en tut quai ch'jau hai cun mai. Era sch'jau n'hai il mument anc betg fraid – suenter chaminar 1 ura èsi ina bun'idea da sa vestgir chaud. Pia, midar il t-shirt e trair en la giacca plimetta, suren il fleece e lura anc la giacca da plievgia cunter il vent. Natiralmain era guants e chapitscha. Jau hai in bun sentiment per oz.

Gabriel ed Ursin en ils auts

Gabriel Monn ed Ursin Decurtins, lez van oz era a chatscha e vegnan accumpagnads da Curdin Fliri. Però na van els betg en il guaud sco il rest da la gruppa, mabain siadora en ils auts. Els van a chatscha da chamutschs. Quai munta: Els han in stregn di che spetga els. Chaminar siadora fin lunsch sur il cunfin dal guaud, là, nua che la grippa è. La chattan ins lura era ils emprims chamutschs. Els tramettan magari fotografias dal viadi stentus.

Gnanc in utschè

Tar Andrea na capita nagut il mument. Gnanc in utschè u x insatge. Ma quai tutga tiers. Era tar Pieder na capita betg bler. Igl è entant las 9:20, in zic pli chaud ma il sulegl n'è anc ditg betg qua per stgaldar nus in zic. Andrea decida da turnar e nus chaminain fin al lieu da partenza da questa damaun per spetgar sin Pieder e Stefan. Ma guarda là, be ca. 70 meters siadora en il guad: In chavriel! Uss tuttenina è el qua – avant èri nagliur insatge. Tut quiet e cun ina buna purziun mirveglias guarda el giuadora sin Andrea e mai. Jau vegn gist da far ina fotografia, tge fortuna! Ma per l'Andrea èsi grev da pudair sajettar. Chavriels èn spuritgs e svaneschan fitg svelt. Uschesvelt ch'ella è sa muventada è il chavriel natiralmain gist svanì. Entant arrivan Pieder e Stefan. Els n'han era betg gì success fin da qua.

Sur mezdi arrivan ils uffants da Pieder ed era da l'Andrea per gentar. I vegn mangià, baterlà, fatg in pitschen cupid – e las trais gia puspè partì sin il post.

In sajet – ma betg dals da Cungieri

Gabriel, Ursin e Stefan èn anc adina da via. Els han lajegià las candidatas pussaivlas. Ma quai munta anc ina giada 600 meters siadora. Ditg e fatg, ir siadora, vesì il chamutsch e peng! Dischplaschaivlamain n'èsi ni stà Gabriel ni Ursin che l'ha pudì sajettar. Quai è propi disfortuna.

In ulteriur di da chatscha va plansieu a fin e tuts sa legran segir sin ina tschaina savurusa en la chamona cumadaivla.

RR actualitad 06:00