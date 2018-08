Onn per onn vegnan las prescripziuns per ir a chatscha adattadas. Quest onn datti da nov la controlla da charn, ed ina finamira è era da sajettar dapli tschiervs durant la chatscha auta.

La gronda novaziun è segir la controlla da charn. Da nov sto il chatschadur u la chatschadra decider immediat suenter il sajet, sche la charn è buna, u sche la preda era forza malsauna. En lez cas datti ina controlla da charn. Quella na fa betg il mazler, mabain il veterinari uffizial.

La controlla fa senn

La charn da selvaschina saja in bun product biologic dad auta qualitad, di Adrian Arquint, manader da l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun. Cun questa controlla possian ins demussar ch'il chatschader sa dat fadia da vender in bun product.

Ils chatschaders enfin ussa han schon surpiglià questa responsabladad ed han fatg quai en urden, ussa èsi simplamain da scriver si quai e declerar, sche la charn e buna u betg.

In ulteriur punct impurtant en las prescripziuns dad ir a chatscha è la finamira da sajettar dapli tschiervs. Uschia vegnan tscherts asils averts per part. Ch'ins veglia sajettar dapli tschiervs na saja dentant nagut da nov, di Arquint. Perquai hajan ins decidì avant ditg dad interrumper la chatscha, da prolungar la chatscha e da prender mesiras spezialas en ils asils.

Il dumber da tschiervs sto esser adattà a l'ambient natiral

Sch'i dat da memia tschiervs, è quai per exempel in problem per la regiuvinaziun dal guaud. Cun sajettar dapli tschiervs durant la chatscha auta na stuess ins betg sajettar tants durant la chatscha speziala.

RR actualitad 08:00