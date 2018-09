Tgi n’enconuscha betg quests raquints da chatschaders, nua ch’in chatschader ha zuppentà in animal betg lubì en in ladimer, nua ch’in tschierv è ì sper in chatschader ora, senza che lez ha vesì el, u nua ch’in chatschader ha zuppentà in animal betg lubì en in animal pli grond?

Far pli interessant l’istorgia

Istorgias da chatschaders ston bunamain esser exageradas, per far ellas pli interessantas, di Pieder Hendry. E pli savens ch’ins raquinta ellas, pli fitg ch’ellas sa midan puspè, manegia Andrea Cavegn Beer. E tuttina saja quai adina interessant e divertent d’udir questas istorgias.

Gea, quai è schon uschia, che cura ch’i vegn raquintà, sche tuttenina vegn mess vidlonder pli e pli bler ed il davos èsi halt in'istorgia extrema.

Dentant las propi bunas istorgias na vegnan betg raquintadas a tuts, per proteger ils pertutgads, manegia Gabriel Monn. Uschia vegn era raquintà mo a l’ur d’in chatschader che aveva pers ses giat. Il chatschader collega ha vesì in giat lunsch davent dal vitg ed ha sajettà quel. La saira ha il collega cuschinà il giat, e la fin finala ha il chatschader, che aveva pers ses giat, mangià ses agen giat.