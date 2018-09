Chatscha 2018 - Ils trais umens cun la dunna en gruppa

Andrea Cavegn Beer è l’unica dunna en la gruppa da chatscha Cungieri. Per ella è quai dal tuttafatg en urden, ella giauda la cumpagnia dals collegas. Dentant co è quai per ils trais umens, d’avair ina dunna en gruppa?