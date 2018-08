Sajettar en la buis avant ir a chatscha è indispensabel. Per survegnir la patenta e per esser preparà per la chatscha. Durant accumpagnar ses um Pieder Hendry per far ina reportascha è nossa reportra Angela Hendry vegnida surmanada dad era sajettar ina giada. Tgi ha tutgà meglier?

Mes um, Pieder Hendry, ha la chatscha en ses sang. El vegn dad ina famiglia da chatschaders, ses bab gieva a chatscha. Tut auter è quai tar mai. En mia famiglia datti nagins chatschaders, da mai na datti naginas fotografias d’uffant cun buis e preda.

Al stan da sajettar vegnin nus beneventads dals collegas chatschaders, ed immediat la dumonda, sche jau na veglia betg er daventar chatschadra? Na engraziel.

Sajettà vegn sin in placat che mussa in chamutsch, sin ina distanza da 200 meters. La finamira è da sajettar 4 giadas ina suenter l’autra in dad 8, da 9 ni da 10. Mes um gartegia senza problem, in da 9 e trais da 10.

Igl è schon flot sch’ins gartegia e na betg tut va crusch e travers. Jau sun pinà per la chatscha.

Sche ti ès gia al stan da sajettar, lura stoss era sajettar, dian ils collegas da chatscha. Na, jau vi betg, jau n’hai betg gugent armas ed jau sai che quai fa mal. Nagut datti, ti sajettas. Bun pia, jau schai en venter, mes um mussa co ch’igl è da tegnair la buis, jau prend en mira il chamutsch, ma concentresch e sajetta... Il resultat è in sajet perfetg, ina uschè numnada muscha.

Quel là? Oh meglier na poi betg esser! Lai star tes um a cuschinar e va ti a chatscha!

Ils chatschaders èn impressiunai. Sajettar na vegn betg mes hobi. Jau sun dentant in zic loscha, ch’jau sun stada meglierà che mes um e ch’jau hai mussà als chatschaders incarnads, ch’jau na fiss gnanc uschè ina mala tiradura. Bun, forsa schai quai era vi da la buis drizzada en bain. Mes um banduna il stan da sajettar cun il scrit ch’el dovra per la patenta e cun in bun sentiment dad esser pinà.