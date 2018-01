«Chatschadra svizra» – la finalista Mariella Cotti

Mariella Cotti da Sur è ina da las quatter finalistas per il titel da chatschadra svizra 2018-2020.



Il temp d'uffizi da l'actuala chatschadra svizra Silvana Stecher terminescha la fin da favrer. E fin là ha d'esser elegida ina nova chatschadra svizra per ils onns 2018 fin 2020. Diesch candidatas han aspirà al titel e da quellas diesch èn quatter arrivadas en il final. Ina da quellas è Mariella Cotti da Sur.

La chatscha è in privilegi

Per Mariella Cotti èsi in privilegi ch'ella po participar a la chatscha, che lubescha e pretenda da mantegnair il respect dals animals. Ella stima ch'ella ha la libertad da prender atgnas decisiuns da chatscha e po giudair la natira en sia patria. Ch'ella sa duvrar a la fin la charn, il grass, las cornas e la pel da l'animal, è per Mariella Cotti in ulteriur plus. Sia passiun intensiva per la chatscha accumpogna ella dapi ch'ella ha pudì ir cun a chatscha l'emprima giada en la vegliadetgna da sis mais. Uschia argumentescha Mariella Cotti sia candidatura per il titel da chatschadra svizra.

La preschentaziun da la nova chatschadra svizra ha lieu ils 17 da favrer en il rom da l'Exposiziun da pestga, chatscha e tir a Berna.

