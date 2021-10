Kevin Giger gudogna «La preda» e cunquai la patenta da chatscha per l'onn proxim. Las 10:30 uras ha il guardiachatscha Armando Janett tratg la sort al radio.

Mintga di da chatscha a las 10:30 han audituras ed auditurs pudì annunziar ina preda ad RTR. Il sulet ch'ins ha stuì far, telefonar en il studio e nominar ina chatschadra u in chatschader e sia preda per la concurrenza da chatscha.

La sort ha decis ils 4 d'october

A la fin da la chatscha - glindesdi ils 4 d'october - è vegnì tratg la sort. La chatschadra Kevin Giger da Zignau gudogna la patenta da chatscha per l'onn 2022.

Mintga di da chatscha ha RTR tschertgà ina preda ch'è inditgada sin la glista :

2020 ha Curdin Veraguth gì fortuna

L'onn passà ha la sort decis en favur da Curdin Veraguth da Vuorz. Quest onn po il chatschader da Vuorz ir gratuitamain a chatscha.