Cun ils salids da chatscha ed ils giavischs da musica vul RTR procurar per buna luna a chasa ed en chamona. Mintga saira pon chatschadras e chatschaders sco er amias ed amis da chatscha gratular per chauras e chavriels, per taurs e per tschiervs. Ils salids da chatscha vegnan enritgids cun istorgias ed anecdotas da chatscha.

Vulais er Vus raquintar in'istorgia u anecdota ubain simplamain salidar? Lura pudais Vus telefonar tranter las 21:00 e las 22:00 directamain en il studio sin il numer 0800 20 25 30.

Datas d'emissiun

dals 3 fin ils 11 da settember

e dals 20 fin e cun ils 29 da settember

Qua pudais Vus tadlar live Radio RTR. Mintgamai suenter l'emissiun metta RTR er a disposiziun en quest artitgel l'entira ura dals «Salids da chatscha».