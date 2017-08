Muniziun senza plum sviluppada d’in grischun

Peter Vonow è chatschadur passiunà ed ha sviluppa muniziun senza plum per il caliber da la chatscha grischun.

Damai ch’en il chantun grischun vegn sajetta cun in auter caliber ch’el rest da la Svizra, na era quai per l’industria d’armas e muniziun betg lucrativ da sviluppar muniziun senza plum. Per quest motiv ha Peter Vonow prendi l’iniziativa privata e cumenzà a sviluppar patronas senza plum. Ils emprims prototips ha l’um da 68 onns anc construir e paja sez. Suenter ha el pudì persvader ina filiala da la RUAG da sia construcziun. E lezza ha alura surpiglia la producziun da seria.

La muniziun da Peter Vonow è d’arom. E sper ch’ella na fa betg donn a la natira saja arom pli svelt e pli pauc sensibel a vent. Cun questa construcziun saja uss fatg in emprim pass en direcziun chatscha senza muniziun da plum.

