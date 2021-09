40 onns è Clau Venzin ì a chatscha ed uss, dapi var quatter onns betg pli activ, mabain passiv. Ma era sch'el na va betg pli activ a chatscha, las marveglias e l'interess per la chatscha èn restads.

Ils «Berliners»

Clau Venzin è la bun'olma da la gruppa da chatscha «Berliners», quai èn ses dus fegls, in nev ed in collega. Lur tegia sa chatta a Sogn Gions en Val Medel. Ma el n'è betg sulet en tegia, che sa chatta a Sogn Gions, era sia dunna mira per il bainstar culinaric da la gruppa, quai cun cuschinar bunas tschainas.

Fortuna da chatscha

L'um da 72 onns sa gida era mintgatant dad ir per la preda sch'ils chatschaders han sajettà insatge. Fin uss han ils Berliners mintg'onn gì fortuna da chatscha e natiralmain speran els era quest onn da pudair sajettar insatge.