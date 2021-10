Igl è decidì: La pli bella fotografia è quella da Corsin Simeon. El gudogna cun quai in bon da 500 francs tar ina fatschenta da sport e vestgadira da chatscha. Plazza dus va a la foto da Walter Monn, cun la metoda da transport speziala. El survegn in bon da 300 francs. Plazza 3 va ad Adriano Dosch cun sia bella atmosfera. Per el datti in bon da 200 francs.

Las fotos originalas e l'argumentaziun da la giuria

1 / 5 Legenda: Rang 1: Simmetria perfetga Sper il tschierv da diesch, dat en egl ch'il chatschadur Christian Simeon è amez la fotografia – en simmetria cun ils culms, la pizza e la tschajera. Corsin Simeon 2 / 5 Legenda: Rang 2: Transport original Sin l'emprima egliada pudess ins crair che quai saja ina foto dal Canada. Igl èn dentant Remo Bundi e Clau Giusep Monn che transportan lur preda. Walter Monn 3 / 5 Legenda: Rang 3: Atmosfera mistica Era quai è la chatscha, surtut tar la bell'aura da quest onn: Returnar da la chatscha da chamutschs en ina bellezza rendida dal sulegl. Adriano Dosch 4 / 5 Legenda: Rang 4: Plaschair da chatscha Betg la preda stat en il center, mabain il plaschair da Johannes Josty che ha sajettà ina chaura-chavriel a Frattüras (Engiadina Bassa). Gianna Carpanetti 5 / 5 Legenda: Rang 5: Respect vers l'animal Il chatschadur Janic Fallet na mussa ses buc-chamutsch betg mo en la culissa spectaculara da la Val Mora – el mussa era respect vers l'animal. Petra Fallet

Immens gronda schelta – immens greva lavur

La giuria da chatscha n'ha betg gì ina simpla lavur: Ord bunamain 250 fotografias ha ella dastgà tscherner be tschintg. Cler che quai ha duvrà bleras discussiuns, argumentaziuns e forsa era in u l'auter cumpromiss aifer la gruppa.

Nus avain vulì resguardar tut las regiuns, il respect envers l'animal e mussar la variaziun da la chatscha grischuna.

L'um dal fatg en la giuria fa er in cumpliment a chatschaduras e chatschadurs: Adina dapli fotografias vegnan fatgas senza buis, ubain enten tegnair correct l'arma ed i vegn era fotografà cun respect ils animals. Plinavant èsi da dir: Quest atun è l'aura natiralmain era stada ideala per fotografar.

L'atun porscha in'atmosfera speziala, cunzunt la bun'ura e la saira cun las colurs ubain la tschajera mistica.

I na fa pia betg surstar che RTR ha survegnì bleras fotografias cun impressiuns da culms e valladas, da levadas e rendidas dal sulegl – sper las fotografias da las predas. La giuria è pia stada fitg cuntenta ed impressiunada da las fotografias ch'il public dad RTR ha mess a disposiziun.

Las fotografias da chatscha vegnan mintg'onn pli bellas e mintg'onn vegn nossa lavur pli greva.

Legenda: La giuria a la lavur: Cundrau Spescha, Corina Luck e Walter Candreia vid discutar, selectar, reponderar, persvader... RTR

Giuria da chatscha RTR Avrir la box Serrar la box Legenda: Cundrau Spescha, Walter Candreia e Corina Luck RTR Sco gia l'onn passà han trais persunas fatg part a la giuria: Cundrau Spescha, fotograf d'animals e da natira

Walter Candreia, redactur «Chatschadur Grischun» e sez chatschadur

Corina Luck, redactura online tar RTR e betg chatschadura

