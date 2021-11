Gea a la lescha da Covid-19

Na a l’iniziativa da tgira

La chombra da commerzi dal Grischun recumonda in Gea a la lescha da Covid-19 che vegn ils 28 da november en votaziun. Quella furmia la basa legala per dar dumogn a la pandemia e saja dapli che mo la regulaziun dal certificat. Ella possibiliteschia era ils agids da cas da direzza, la cumpensaziun da gudogn per persunas independentas, sco era la cumpensaziun da lavur curta. Quai sajan numersusas spartas che sajan essenzialas per che l'economia sa revegnia.

A l'iniziativa da tgira di la chombra da commerzi Na. Era sche las pretensiuns sajan giustifitgadas, giajan ellas en singuls puncts memia lunsch.