Las tablettas, ils itgs u ils sirups cunter la tuss che na vegnan betg pli duvrads duain ins turnar là, nua ch’ins ha survegnì els. Quai di il schef-apotecher da l’ospital Interlaken. Tenor el dettia plirs problems, sch’ins bitta medicaments en in satg da rument. Per ina dettia persunas dependentas che tschertgan en ils satgs suenter medicaments. Da l’autra vart po quai far donn a l’ambient – ils medicaments van en la terra u en l’aria sch’i vegnan bletschs. Era sch’ins dismetta ils medicaments en la tualetta fa quai donn a l’ambient, cunquai che la serenera na sa betg filtrar ora dal tuttafatg las substanzas activas. Quai vala era per medicaments sin basa vegetala. Er quels pon esser donnegius per l’ambient.

Turnar là, nua ch’ins a cumprà

Sch'ins ha retratg ils medicaments tar il medi da chasa, lura pon ins turnar quels là – il medem vala tar las apotecas. Per regla po quai vegnir fatg a moda gratuita. Medicaments ch’èn per exempel vegnids cumprads online, na ston las apotecas dentant betg prender encunter. Quels pon ins dismetter tar ils lieus uffizials da rimnada. Da chattar èn ils centers da rimnada tranter auter sin la pagina d’internet www.abfall.ch.

Betg bittar davent il pachetadi original

Cun dismetter tablettas u sirup da tuss èsi dentant impurtant da far quai en il pachetadi original. Quai è impurtant per ch’ins possia definir il medicament en il recicladi spezial ed uschia dismetter quest a moda adequata. Là vegnan ils pachetadis lura era separats tenor plastic, chartun u alumini.