Il contract normal da lavur per ils emploiads en l'agricultura e quel per il persunal d'alp datti prest 25 onns en il chantun Grischun. Sin proposta da l'Uniun purila grischuna prepara la regenza ussa ina revisiun totala dals dus contracts.

Il temp sa mida

L’Uniun purila grischuna aveva constatà ch’ils contracts normals da lavur per l’agricultura e las alps avevan largias en l’obligaziun da segirar il persunal en consequenza da malsogna. Quella largia vegn ussa serrada cun la proposta da la regenza. Plinavant propona la regenza d’adattar la lescha al temp cun far adattaziuns redacziunalas e talas che sa basan sin leschas surordinadas.

Temp da lavur dat da discussiunar

Sco gia en la lescha veglia vegn il temp la lavur per l’agricultura fixà sin maximalmain 10 uras per di e quai tschintg dis e mez l’emna. Per las organisaziuns da persunal SYNA e l’Uniun sindicala dal chantun Grischun è quai memia bler. Ellas proponan schliaziuns sco en ils chantuns Sogn Gagl, Tessin u Genevra nua che la lescha definescha 50 uras da lavur ad emna u pli pauc. Per la paja che n’è enfin ussa betg reglada en il contract normal da lavur, propona la SYNA da definir pajas minimalas per il persunal en l’agricultura e d’alp.

La regenza decida

Il temp da consultaziun è terminà e la cumpetenza da decider las midadas è tar la regenza. Tenor infurmaziun dal secretari dal Departament d’economia publica e fatgs socials, Bruno Maranta, vegn la regenza a decider el decurs da quest atun davart las midadas. Co quellas pudessan vesair ora n’ha Maranta anc betg ditg.