L'Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals ha controllà l'onn passà 990 provas da manaschis da gastronomia en il Grischun e la Glaruna. Tar 229 u 23,1% dals manaschis hajan ins stuì reclamar pervia da las prescripziuns microbiologicas.

Controllà han ins victualias cuschinadas che pon ir en mal fitg spert sch'ellas n'èn betg cuschinadas a moda adequata u conservadas fauss. Tar ils manaschis cun resultats fitg nauschs, hai dà ina segunda controlla. En 15 da 61 cas eran er ils resultats da la segunda controlla manglus.

Quota levet meglra

La quota saja cun 23,1% bain levet meglra che l'onn avant (23,4%). Ella mussia dentant tuttina che las controllas uffizialas sajan necessarias. A l'Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals èn suttamess 3’100 restaurants, cantinas, cuschinas d’ospital u servetschs da catering en Grischun ed en il chantun Glaruna.

Ord l'archiv

Mintg'onn controlla l'Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals numerus manaschis. Il 2021 ha il manader da l'uffizi, Giochen Bearth, declerà co che l'uffizi controllescha e tge ch'ina reclamaziun munta.