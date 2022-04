Tavau, pausa en la scola media alpina. Nus entupain Alexandra Leake, ina giuvna plain energia, in surrir sco in marenghin, chavels lungs blonds, il satgados sur la spatla, il paunet enta maun, e: La politica en il cor! Alexandra Leake è creschida si en ina famiglia interessada a la politica, ha cumenzà ses activissem politic tar la giuventetgna da clima ed è dapi in onn commembra dals giuvens liberaldemocrats. E tut quai cun be 17 – bainbaud 18 onns. Ella è la pli giuvna candidata per il Cussegl grond e po festivar ils 14 da matg, pia exact in di avant las elecziuns, ses 18avel di da naschientscha.

Per in turissem persistent

Dentant, er sch'ella è anc giuvna, sa ella schon exact nua ch'ella vul drizzar sia energia politica: Ella vul s'engaschar per in turissem persistent.

Concret patratg jau vid il Partenz ch'avess anc grond potenzial per in turissem persistent ubain per exempel cun ina meglra collavuraziun er cun Tavau.

Sper il turissem vul ella er s'engaschar per dapli giuventetgna en la politica. Ella vul animar giuvens e giuvnas da politisar, perquai che «cun quai che vegn uss decidì, avain nus pli tard da viver». Perquai saja impurtant, che dapli persunas giuvnas auzan lur vusch politica.

Ma, ha ella propi er ina schanza da vegnir elegida? En il cirquit Küblis datti quatter candidatas e candidats per in sez. Ses pli ferm concurrent è Thomas Gort, actualmain deputà dal Cussegl grond da la Partida populara, president da vischnanca e president ad interim da la PPS Grischuna. Dentant er sche Alexandra Leake na vegn betg da stuschar Gort da ses sez, ha ella plaschair dad esser candidata: