L'onn 2019 ha il Grischun investì 451 milliuns francs per vias chantunalas e communalas. Per abitant u abitanta èn quai 2'267 francs, scriva l'Uffizi federal da statistica. Uschè bler n'ha nagin auter chantun dà or il 2019 per persuna.

La Confederaziun, ils chantuns e las vischnancas han dà or en tut 9,4 milliardas francs per las vias. Quai è cun 0,3% in zic damain cumpareglià cun l'onn 2018. I sa tracta da custs per construir, mantegnair e gestiunar vias.