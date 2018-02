Far pregia per rumantsch – ina gronda sfida

«Jau vuleva emprender d’enconuscher ina nova cultura e sun perquai sa decidì da bandunar l’India – quai è stà per mai ina gronda schanza», raquinta il plevon da la plaiv da Sumvitg. A l’entschatta ha el stuì emprender fitg bler. La lingua è stada per el la pli gronda sfida. Ils emprims mais ha el fatg messa per tudestg. “Per mai è quai stà fitg impurtant d’emprender spert rumantsch. Quai schazegian las parochianas ed ils parochians fitg”. Oz scriva el la pregia per rumantsch e lascha curreger quella.

La fradaglia fa fadia

El è s’endisà spert vi da la mentalitad da las Grischunas e Grischuns, ils usits e las tradiziuns. Dapli fadia ha el gì d’acceptar che damain persunas van en baselgia, cumpareglià cun l’India. Quai che fa fin oz quitads ad el è la fradaglia. Perquai ha el decidì dacurt da puspè bandunar la Surselva, turnar en l’India e surpigliar là ina pintga plaiv.

La mesadad deriva da l’exteriur

Dals 104 plevons e spirituals che vivan en il Grischun deriva la mesadad da l’exteriur. Ils pli blers derivan da la Germania, la Pologna e da l’India. Auters en creschids si en il Mexico, l’Africa ed en la Lituania. Tenor l’uestgiu da Cuira, vegnan ils plevons da l’exteriur ad avair en l’avegnir anc ina pli gronda muntada per il Grischun.

