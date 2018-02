La situaziun en sia patria n’era betg pli supportabla e perquai haja el decidì il 2015 d’emigrar, raquinta Hazrat Omar Afridi. Detagls na vul el però betg tradir. En il Grischun ha el l’emprim emprendì tudestg. Uss lavura il giuven da 21 onns en in restaurant dal territori da skis Sursaissa/Mundaun. En il Pakistan lavurava el sco pur e miradur. Lavurar en la gastronomia saja stà per el in sigl en l’aua fraida, en il medem mument dentant er ina gronda schanza.

Emprendissadi per requirents d’asil

Per la gastronomia èn lavureras e lavurers da l’exteriur fitg impurtants, di Annalisa Giger da Gastro Grischun. Chattar persunal indigen che saja pront da lavurar malregulà daventia pli e pli grev. Perquai veglia Gastro Grischun porscher en l’avegnir in emprendissadi per requirents d’asil. Uschia duain els survegnir la pussaivladad da s’integrar e da megliurar lur schanzas en quai sectur.

Hazrat Omar Afridi na sa anc betg sch’el vul far in tal emprendissadi. Sch’el po restar en il Grischun dependa co la situaziun en sia patria sa sviluppescha. Ses siemi fiss da pudair restar e da far la patenta dad ir cun bus.

Telesguard 17:40