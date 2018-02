Russ e rumantsch – tut sut in tetg

L'emprima giada che Polina Cavegn e vegnida cun ses um en Svizra haja ella gì l'impressiun da vesair sulettamain vitgs e vitgs. Ella saja sa dumandada, nua che las fabricas e l'industria sajan, e nua che pomai tut la glieud saja emploiada. L'emprim temp saja stà in zichel sco in sigl en l'aua fraida. E lura saja quai stà da nudar.

Legenda: Polina e Dumeni Cavegn cun lur uffants Rafael e Alissa. En il da chasa a Glion vegn discurrì trais linguas. RTR / Esther Berther

Era la mentalitad ha ella stuì emprender d'enconuscher pass per pass. Tar inscunters n'ha ella betg chapì, daco che la glieud surrieva. Quai saja tut auter a Minsk. Là saja la mimica bler pli seriusa. Cuntrari dentant, sch'insatgi ditga da vegnir ina giada sperasvi a far ina visita, u ch'ins veglia s'entupar: lura saja quai manegià per propi. Qua saja quai savens plitost manegià sco floscla.

En ils otg onns che Polina viva en il Grischun ha ella emprendì bain la lingua tudestga, chapescha rumantsch e sa era plaunet, co chapir las conversaziuns.

Mes siemi è che mes uffants chapeschan e discurran perfetgamain era mia lingua materna russ.