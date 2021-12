Igl è il terz onn che l'elecziun dal pled da l'onn rumantsch stat sut il timun da la Scol'auta turitgaisa per scienza (ZHAW). Per l'ina propona il Center corpolinguistic da la ZHAW ina glista da circa 20 pleds ch'èn vegnids elegids a moda scientifica. A disposiziun stattan var otg milliuns texts cun 1,6 milliardas pleds or da 360 differentas funtaunas. En pli han ina e scadin pudì inoltrar propostas via RTR. La finala pon commembers e commembras da la giuria agiuntar pleds. Uschia vegn ina glista da circa 60 pleds ensemen. Ord quella elegia la giuria lura il pled da l'onn, sco er ils pleds da l'onn sin las posiziuns dus e trais.