Mintga di creain nus ina massa novas datas en l'internet. La gronda massa da datas vegn numnada «Big Data». Differentas fatschentas nizzegian quellas per optimar lur products ni per far meglier reclama.

«Big Data» è atgnamain mo ina massa differentas datas – fotografias, documents, videos, tweets ed anc dapli, uschia il professer specialisà sin tecnologias dal futur e datas, Albert Weichselbraun da la HTW Cuira. L'interessant è surtut, tge ch'ins po tut far cun quellas. In exempel: Sch'ins tschertga sin Google in nov computer, lura ves'ins anc il proxims pèr dis reclama per novs computers. Quai ha da far cun «Big Data». Google analisescha tut las datas ch'els han sur d'ina persuna. Uschè san els tge ch'interessescha quella persuna ed els adatteschan la reclama tenor quai.

Evitar colonnas da traffic grazia las datas

Tschertas firmas nizzegian las datas per optimar lur products. Cun ina pluna datas e cun programs spezials pon els chattar ora ils puncts flaivels. Uschia san els, tge ch'els ston optimar. Tscherts producents d'autos ni da maschinas nizzegian quella tecnica.

Era architects ni planisaders lavuran cun datas. A Stockholm sco era a Dublin han ins schlià problems da traffic tras «Big Data». Ils planisaders han analisà las datas dals handys. Uschia han els vesì, nua che la blera glieud passa, e nua ch'els han stuì optimar il traffic public ni las vias.

La vart negativa

D'ina vart pon las fatschentas optimar e porscher als clients megliers products, grazia a Big Data. Il problem e dentant ch'els dovran per quai per part datas fitg persunalas. Saja quai dal handy ni da l'ura da fitness che sa per exempel quant fit ch'ina persuna è. Atgnamain èsi scumandà da dar vinavant datas delicatas. Sche quellas arrivan numnadamain en faus mauns, po quai avair nauschas consequenzas.

In auter problem ch'ins enconuscha surtut sin Facebook è l'uschenumnada «Filterblase». Era Facebook analisescha las datas dals users e preschenta lura artitgels e posts che pudassan interessar. Cul temp mussa la timeline dentant mo posts cun la medema opiniun sco la persuna sezza. Autras opiniuns u era autras infurmaziuns vesa ella strusch pli.

