Er l'archiv dad RTR è in «dataland»

Ch’in archiv è ina «deponia» enorma da datas, da quai n’èn ins betg adina conscients. L'intelligenza artifiziala pudess gidar ad administrar tut questas datas.

En ils archivs da la SRG SSR datti per exempel var 2 milliuns uras material d’audio e video. Tut quai material è era descrit – ha pia infurmaziuns sco num d’emissiun, temp d’emissiun, cuntegn, protagonists lieus ed anc bler – pia milliuns e milliuns datas.

Ed era l’intelligenza artifiziala gioga adina ina pli gronda rolla en ils archivs. Tschertas unitads da la SRG SSR lavuran gia en tschertas spartas cun quella intelligenza. RTR è vi dad elavurar in project persuenter. Concret pudess l'intelligenza artifiziala per exempel levgiar la lavur a l'archivar – vul dir che programs/applicaziuns taidlan contribuziuns e scrivan quai ch'els audan en in text e san schizunt nudar chavazzins dal cuntegn en l’archiv.

In'autra varianta pudess gidar a meglierar las infurmaziuns ch'èn oz gia en l’archiv. Concret pudess ins laschar tadlar in program che sa rumantsch las contribuziuns da radio e televisiun ch’èn gia en l’archiv – laschar cumparegliar el quai ch'el auda cun quai ch'è gia nudà en l'archiv e cumplettar las infurmaziuns, sch'i dat dapli e meglieras che quellas ch’èn gia nudadas dals archivars e las archivaras.

Natiralmain pudessan quels programs lura era sustegnair redacturas e redacturs. Il mument na datti anc betg quella pussaivladad per RTR, il project è dentant lantschà.

RR actualitad 11:00