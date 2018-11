Il gieu electronic «CheeseMaster» propagà per ina saira da la SRG SSR ha rimnà in per milli giugaders en lur chascharias virtualas en tut la Svizra. Tuts han etichettà, taglià e controllà magnuccas a mordio. Ed uschia han las giugadras ed ils giugaders laschà enavos ina massa datas.

Dapli datas che quai ch'ins pensa…

Avessas sminà ch’il meglier giugader en territori rumantsch ha dà cun in browser endrizzà tudestg ed ha dà durant tut il temp da l'emissiun dataland il gieu? Ed avessas patratgà che ils megliers giugaders da las quatter regiuns linguisticas han dà cun apparats mobils (2 iPhones, 1 iPad, 1 android)? Ed avessas patratgà che nagin da quels giugaders (nus stuain crair ch’igl èn umens [guarda l’ultim paragraf da quest artitgel]) – avessas patratgà che nagin da quels giugaders han guardà tras las cundiziuns generalas da fatschenta?

Legenda: Gist en il Ticino hai dà plitost blers fans dal «CheeseMaster». (Stan 20-11, 14:00) RTR

Grischun mo en la media

Las chascharias virtualas grischunas han fabritgà da quai da 250'401 chascholas en media per giugader / giugadra e tut en tut 54'086'534. Ils megliers signuns artifizials en Svizra èn stads ils vischins da la Turgovia cun 387,469 magnuccas in tra gl'auter per giugadra u giugader.

Era durant il temp da trenament sa chattava il Grischun adina tranter las emprimas trais posiziuns grazia oravant tut a dus giugaders extraordinaris che han producì passa il dubel da la quantitad da magnuccas dals megliers giugaders en ils auters chantuns.

Legenda: Meglier che 14 auters chantuns - però tuttina mo entamez... RTR

Il «CheeseMaster» n’è però betg vegnì sviluppà per chattar ora tge chantun che fa ils megliers clics. Il gieu è anzi vegnì sviluppà per mussar quantas datas ch’ins lascha enavos era en ina applicaziun simpla ed innocenta sco in gieu.

Èn ils sanestrers megliers ch’ils dretgers?

Durant il gieu ha la maschina per exempel chattà ora, sch’ina giugadra / in giugader è sanestrera u dretgera. Quai è vegnì fatg cun analisar sin tge direcziun las magnuccas èn vegnidas tagliadas en il gieu da purziunar. Sche la gronda part da las magnuccas è vegnida tagliada da sisum sanester a giusut dretg, sche lura è quai in ferm indizi, ch’i sa tracta d’ina persuna dretger. Tenor quella analisa èn da quels che han giugà 18% sanestrers - quai per tut la Svizra. Ils pli blers sanestrers dettia quai dal reminent tranter ils rumantschs (19%). Ils pli paucs tranter ils italofons (17%). Ed èn ils sanestrers uss megliers en il gieu ch’ils dretgers? Tenor analisa da la partiziun vallesana da la scola auta spezialisada da la Svizra ocidentala HES-SO a Sierre, tut simplamain: Gie. La HES-SO a Sierre è stada responsabla da rimnar ed analisar las datas dal «CheeseMaster». Il gieu da la SRG SSR è dal reminent vegnì sviluppà ensemen cun la scola auta spezialisada e l’interpresa DNA Studios a Bulle.

E quants tschorvs per colurs han giugà?

Ord las datas è era resultà, ch’i dettia tranter tut las ca 16'000 giugadras / tut ils giugaders 305 persunas ch’èn omadus: sanestrers e tschorvs per colur. Sch’in giugader è tschorv per colurs sa mussa en ses resultats dal gieu da controllada qualitad. Tranter auter èsi en quel gieu stà da sortir ora magnuccas cun etichettas cotschnas cun inscripziun verda. Tge che l’analisa per la tschorvadad per colurs vala, è però dispitaivel. Tenor statisticas uffizialas èn ca. 5% da la populaziun tschorvs per colurs. Tenor l’analisa da las datas dal gieu fissan 14% tschorvs per colur; il pli fitg en l’italo- e francofonia cun 16%, il pli pauc en la svizra tudestga cun 13%. Dals rumantschs èn tenor las datas dal gieu 14% tschorvs per colurs.

Quels da Cuira eran ils meglers en il GR

Cun 8'195'254 chascholas producidas maina la citad da Cuira il classament en il GR.

Legenda: Nua èn vegnidas producidas las bleras chascholas? Chascholas producidas durant l'emissiun dataland, funtauna: Hes-SO Vallais

Quai èn ils 10 lieus tenor numer postal che han producì il pli bler chaschiel durant l'emissiun dataland. Betg dapertut en il Grischun ha quai dà chascharias virtualas. Nua ch'ina chascharia virtuala sa chatta dependa dal posiziunament (automatic u a maun) entaifer il gieu.

Datas stizzadas

Tut las datas persunalas rimnadas dal 16-11 la damaun da las 07:00 fin ils 21-11 las 21:55 vegnan stizzadas. Curt avant las 23:00 dals 21-11 èn vegnidas stizzadas tut las datas dals servers da la HES-SO a Sierre. Quai cuntrari a quasi tut las autras paginas ch’ils blers Svizzers e las bleras Svizras visitan mintga di. Google, Facebook ed era paginas d'interpresas svizras rimnan datas da tut lur visitaders. Sche vus avais in account da gmail, per exempel, pudais vesair qua, il link avra en ina nova fanestra u qua, il link avra en ina nova fanestra las datas che google ha rimnà da vus.