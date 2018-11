«Sin ina scala da nulla enfin tschient nizzegia il turissem grischun forsa tschintg enfin diesch pertschient da las pussaivladads ch'ins avess», constatescha Reto Gurtner. La digitalisaziun saja pia nunexistenta. La raschun che la branscha turistica na po betg tegnair pass cun quests svilups vesa el tranter auter en la grondezza da las fatschentas. I dettia massada interpresas pitschnas u «KKMU's», sco quai ch'el di. Hoteliers e scolas da skis sajan tuts independents. «Ma la fin finala n'emporti a mai betg, tgi ch'è il possessur sch'jau vom insanua en vacanzas. Jau vuless avair in servetsch ch'è uschè simpel sco pussaivel.»

KKMU? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Cun KKMU è manegià la categoria schlargiada da KMU. Pia las firmas pitschnas e mesaunas, plus firmas fitg pitschnas.

Betg dar ord maun l' autonomia

La problematica cun la colliaziun d'internet ch'è en bleras parts dal Grischun anc manglusa, ha Gurtner gist schlià sez. En il territori da skis da l'Arena Alva datti uschia 350 hotspots (WLAN). Els n'hajan mai laschà far chaussas sco metter cabels la Swisscom u la PTT. L'infrastructura veglia l'Arena Alva numnadamain posseder sezza. Impurtant saja da betg dar ord maun l'autonomia da decider, tge ch'ins vul. Uschia sajan ins bler pli liber, flexibel ed era pli spert, concluda Reto Gurtner.

L'emprim sistem da plivalur per ils giasts

Per sez tegnair pass cun in mund adina pli digitalisà ed uschia er mantegnair sia rolla da piunier ha Reto Gurtner, manader e president da l'Aren'Alva, instradà sco emprim in nov sistem da plivalur per ils giasts.

Per chapir pli fitg il desideri dal giast utilisescha il territori da skis Laax las pussaivladads ch'il mund digital porscha. Uschia po vegnir registrà tge osp che dovra nua e cura tge pendiculara e pista.

Sch'il giast vul tradir quellas infurmaziuns survegn el percunter infurmaziuns quant ditg ch'el vess da spetgar tar tge sutgera u tge ustaria che vess anc plaz sur mezdi.

