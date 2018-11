Per tegnair pass cun la digitalisaziun dovri persunal qualifitgà. Ma tge strategias datti per attrair talas persunas en regiuns periferas sco il Grischun?

Per tegnair pass cun la digitalisaziun e recrutar persunal qualifitgà stoppian ins crear in entir ecosistem, explitgescha Patricia Deflorin, experta d'innovaziun e digitalisaziun che docescha a la HTW a Cuira. Quai munta nagut auter che attrair diversas interpresas industrialas en il Grischun.

«Sch'jau ma decid sco persuna qualifitgada da vegnir en il chantun Grischun, lura hai jau pliras pussaivladads da ma sviluppar vinavant.» Ins na stoppia betg lavurar tar ina interpresa per adina, mabain possia era midar patrun.

Spezialists èn là, nua ch'i dat pussaivladads da sa scolar

Ch' i saja in dischavantatg d'avair la sedia en la periferia, na crai Werner Cajacob betg. El è manader da la partiziun da perscrutaziun e svilup da la fatschenta Oblamatik a Cuira. Tala construescha apparats electronics per il sectur sanitar, sco per exempel per spinas d'aua. Cun buna electricitad e bun internet possian ins manar in'interpresa, danunder ch'ins veglia. Innovaziun possia nescher dapertut, è el persvadì. «I dovra be la glieud che ha il curaschì da far uschia insatge en nossas regiuns.» Persunas qualifitgadas anflian ins en emprima lingia là, nua ch'i dettia la pussaivladad da sa scolar. «Sch'i van a Turitg a studegiar, savurani autra aria e restan forsa là.»

L'Oblamatik ha duas strategias per schliar il problem: Per l'ina furman els emprendists sin il sectur da l'electronica. Tals scoleschian els era vinavant. «Plinavant essan nus activs en las scolas. Saja quai tar la HTW a Cuira, a Rapperswil u a Buchs. «Nus giain a las fieras, discurrin directamain cun la glieud per far vegnir els a Cuira.»

Programmar davent l' Australia u la China

I dovria ils megliers talents, statuescha Reto Gurtner. Per il startup che haja creà sia app «inside Laax» haja el engaschà persunas da la Finlanda u era insatgi da la California. Tuttina datti cunfins: «Jeu na poss betg retrair spezialists da l'India. Els avessan in problem cun il magun suenter duas emnas qua tar nus», di il CEO e president da l' Arena Alva.

Gist la digitalisaziun sezza porta dentant ina schliaziun per quest problem: Las persunas stoppian gnanc esser preschentas fisicamain en il Grischun. Sur l'internet possian ils programmaders er far lur lavur davent da l' Australia u la China.

