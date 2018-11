Vegn quai che nus legiain, udin u vesain en las medias anc dad in schurnalist? U ha ina maschina mess ensemen quai per nus? L’intelligenza artifiziala influenzescha nossa vita adina pli e pli fitg – uschia era quella da las medias che nus consumain.

Dapli temp per far rapports approfundads: l’intelligenza artifiziala sco schanza per il schurnalissem.

Remplazzar in moderatur da radio cun ina maschina intelligenta, na fa betg propi senn tenor Detlef Sold, il manader da fatschenta da la tecnology and production center switzerland SA (TPC). «Quai vegniss ozendi fitg spert fitg lungurus e vegniss era betg da tegnair a lunga vista ils auditurs.» Qua dovria quai anc la creativitad dal carstgaun.

Rapports automatics cun AI

Dentant per tscherts elements da radio fetschia quai bain senn da laschar far quels automaticamain cun l’agid da l'intelligenza artifiziala (AI). Uschia èsi per exempel gia ussa pussibel da laschar far simplas contribuziuns da radio da maschinas intelligentas.

Lur lavurs èn dentant tenor Detlef Sold plitost rudimentaras: per exempel scriver texts d'agenturas da novitads ubain commentar a scrit gieus da ballape – almain uschè ditg ch’i va mo per descriver, tge ch'è succedì e betg per analisar.

Il schurnalist vegn distgargia da rutinas ch’el na fa betg gugent.

AI sco schanza per il schurnalissem

Tema che quai entir svilup da l'intelligenza artifiziala ha in di per consequenza ch'i na dat nagins schurnalists pli, n’ha il manader da fatschenta dal TPC insumma betg. Anzi, Detlef Sold vesa l'entir process sco gronda schanza per il schurnalissem: «L’intelligenza dal schurnalist ch’i dovra per ir profund en in tema, per analisar quel u era valitar el vegn uschia distgargiada – il schurnalist vegn distgargia da rutinas ch’el na fa betg gugent.»

