Cameras che surveglian las vatgas che fan vadè, in automat da baiver per la muaglia ed in roboter che mulscha cumplettamain automatic - Tut quai èn installaziuns ch'ins chatta sin il bain puril dals Darms e von Bergen a Schnaus.

Avant tschintg onns han ils Darms e von Bergens construì ina nova stalla e gist era acquistà in roboter da mulscher. Quai saja stà ina decisiun democratica, declera Sarah von Bergen-Darms che maina cun ses um ed ils geniturs il bain puril. «Nus essan cuntents cun quai sistem. Ins sto dentant schon esser il tip per questa maschina.» Ella exemplifitgescha: Sche la maschina haja in problem, vegnia in telefon e quai da tuttas uras.

Qualitad e quantitad dal latg vegnan mesirads

Radund 50 vatgas consulteschan mintga di il roboter ch'è circumdà da saivs da metal che furman ina sort parcours. El fa dentant anc dapli che mulscher. Era la qualitad dal latg vegn mesirada e la maschina percorscha, sch'ina vatga dat tuttenina dapli u damain latg che usità. Lura dettia quai ina annunzia sin il computer, uschia ch'ins possia controllar, sch'i saja tut en urden cun ils tettels da la vatga.

Ch'il roboter sappia, da tge animal ch'i sa tracta, porta mintgina in cularin cun in transponder ch'inditgescha il num ed il numer. Be mintga set enfin otg uras po la vatg insumma entrar en il roboter per laschar mulscher. Cudizzada vegn ella cun insatge da mangiar.

Spargnar duas enfin trais uras

Temps fix, durant ils quals ins stoppia esser sco pur en stalla e mulscher sajan grazia a quest sistem temps passé. Quatras daventian ins pli flexibel, constatescha Sarah von Bergen-Darms che ha studegià agronomia a l' ETH ed instruescha al Plantahof. «Nus spargnain segir duas enfin trais uras mintga di.»

Aifer quest temp possian els far autras lavurs. Dentant sajan ins er dependent da l'electricitad cun ina tala maschina. I dovria know-how d'utilisar ella ed era in mecanist che fa pichet per cas ch' insatge na funcziunass betg.

Pedometer inditgescha temps da copulaziun

Dasper il roboter da mulscher datti er anc in'autra applicaziun - l'uschenumnà pedometer. Tal duai simplifitgar dad inseminar las vatgas. El dumbria ils pass che mintga vatga fetschia e registreschia, sch' ella fa tuttenina pli blers. Quai è lura il segn ch' ella savess giugar. Al pur resti be pli d'empustar l'inseminader. Ed era quai pon ins far a moda digitala - via in'app.

