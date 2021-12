Il gieu ha betg propi ina finamira. Uschia ch'i na dat er betg propi in victur. Durant pliras uras vegnan simplamain raquintadas istorgias nua ch'ils giugaders han da decider co vinavant.

Avant il gieu sto mintgin sa decider per ina rolla. Quai po esser in striun, in nanin u era in uman. La schelta è gronda. Mintga figura ha autras magias, duns ni armas. Tut tenor tge figuras ch'èn en il gieu, sa mida era l'istorgia. Perquai pon ins giugar il gieu pliras giadas senza ch'igl è il medem.

Però il giugar n'è gnanc quai che fascinescha ils fans da Dungeons and Dragons. Dapli èsi il mund da fantasia, nua ch'ins po sfundrar ed esser insatgi auter. Era in punct impurtant è d'esser en cumpagnia , quai plascha als giugaders. Grazia al gieu da rolla pon ins emprender d'enconuscher novas persunas ed i sa sviluppan amicizias.