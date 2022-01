En il Grischun han 75 firmas fatg concurs il 2021. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in minus dad 11%. Quai demussan las cifras dal servetsch d’infurmaziun economic «Dun & Bradstreet» (D&B). En l’entira Svizra è il dumber da concurs però s’augmentà per 6% sin bunamain 6’100. Ils pli blers concurs ha registrà la regiun «Espace Mittelland» cun 18% dapli concurs, e la Svizra orientala cun plus 15% – pia la Svizra orientala senza il Grischun.

Sustegn statal gida da tegnair a mastrin

Tenor D&B èsi d'attribuir surtut als credits da covid facilitads che la cifra da concurs n'è betg creschida fermamain. Il nivel per exempel da las firmas ch'èn en procedura d'insolvenza saja bain creschì, sa chattia però anc adina sut il nivel dals onns avant corona. Tenor ils experts haja il sustegn dal stadi durant il temp da corona per part salvà dal concurs era firmas che na fissian era senza la pandemia betg cumpetitivas.

Bler dapli firmas registradas da nov

Novas firmas èn vegnidas fundadas quasi tuttina bleras en il Grischun l'onn passà, numnadamain 1’061. Quai è in pitschen plus dad 1% vers l’onn avant. En l’entira Svizra èn totalmain bunamain 51'000 firmas s’inscrittas da nov en il register da commerzi. In plus dad 8%.