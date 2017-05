Duell elecziuns Frantscha: 3:0 per Macron

Er en il davos duell avant las elecziuns ha il candidat liber Emmanuel Macron persvas. Uschia prefereschan 63% da las aspectaturas ed ils aspectaturs Macron. La candidata dal Front National Marine Le Pen vegn sin 34%.

Ier saira è stada la davosa e la pli impurtanta debatta en connex cun las elecziuns en Frantscha. Passa duas uras han il candidat liber Emmanuel Macron e la candidata dal Front National debattà. Gudagnà ha tenor ina retschertga grad suenter il duell Emmanuel Macron, el ha persvas 63% dals aspectaturs. Marine Le Pen be 34%. El aveva gia en las duas emprimas debattas, cura che tut ils 11 candidats eran anc en la cursa gia persvas ils pli blers aspectaturs.

Duell dir

Il candidat per il presidi franzos Emmanuel Macron stettia per ina globalisaziun selvadia, ina brutalitad sociala ed ina guerra da tuts cunter tuts. Quai ha reproschà a l'independent la candidata populista da la dretga Marine Le Pen.

Macron ha returnà che Le Pen malegia in purtret negativ da la Frantscha e ch'ella derasia manzegnas e absurditads.

L'elecziun è dumengia proxima ils 7 da matg.

