Genevrins per Emmanuel Macron

Era en Svizra franzosa procura la cursa tranter Emmanuel Macron e Marine Le Pen per tensiun. Nus avain tutgà il puls a noss «cumpatriots» a Genevra.

Ina chaussa è spert stada clera. Il cumbat electoral tranter Emmanuel Macron e Marine Le Pen è era a Genevra in tema. E neutrals n’èn ils Genevrins insumma betg. Els han in clar favurit sch'ins dumonda els tgi che vegn a gudagnar la secunda runda da las elecziuns per il presidi da la Frantscha – Emmanuel Macron.

«Tranter pesta e colera»

Malgrà quai n’èn betg tuts cuntents cun la schelta da candidats dal segund scrutini. «Quai è sco da tscherner tranter la pesta e la colera!» di per exempel ina dunna pensiunada. In produceschi mo aria chauda e tschella haja ideas memia extremas. Tuttina mirassi ella gugent tge che schabegia sche Marine Le Pen dal Front Nationale, la partida da la dretga extrema, gudagnass las elecziuns en diesch dis. Far empermischuns durant la campagna saja ina chaussa. Mo sch'ins saja lura al guvernagl, lura saja tut betg pli uschè simpel. Ins na sappia betg simplamain far tge ch'ins vegli.

Barat cultural ed economic, ma betg dapli

Laschar fraid na laschan las elecziuns pia nagin che nus avain dumandà. Quai saja era tut normal di in um els 50. Genevra haja adina schon gì relaziuns fitg stretgas cun la Frantscha. Ins stoppia mo mirar sin la situaziun geografica. Els hajan 100 km cunfin cun la Frantscha e mo quatter km cun la Svizra. Genevra saja dependents da bunas relaziuns cun il vischin grond. E perquai saja era impurtant tgi che sesi el «palais de l'Élysée», di ina dunna giuvna. Il barat intellectual e cultural e betg il davos l'economia, tut saja pli simpel cun in president che na vegli betg isolar la Frantscha.

Mo ins na dastgia lura era betg survalitar las relaziuns, manegia in um pensiunà. Natiralmain sajan ils lioms culturals tranter la Svizra franzosa e la Frantscha pli stretgs che tranter la Svizra tudestga e la Germania. Dentant, daventar Franzos e cun quai dar si ils avantatgs ch'els giaudian en in stadi federalistic sco la Svizra, na grazia.

