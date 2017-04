Impedir Le Pen para d'esser il motto da blers franzosas

Ils socialists en Frantscha sustegnan cun tutta forza la candidatura dal candidat independent Emmanuel Macron. Quai suenter che lur agen candidat Benoit Hamon n’ha betg cuntanschì l’elecziun decisiva dals 7 da matg. Quai ha communitgà la partida in di suenter l’emprim scrutini.

Las partidas stoppian dublegiar lur stentas fin l’elecziun decisiva per sustegnair Macron. Quai cun tschientmillis placats e 4 milliuns broschuras. Lur candidat aveva survegnì mo 6% da las vuschs.

Ils conservativs na vulan betg cussegliar directamain Macron. Els recummondan a la glieud dad ir a votar per che Le Pen na gudognia betg. Suenter che lur candidat François Fillon n'è sa tschentà be sin plazza trais vul la partida tant pli svelt sa preparar per las elecziuns dal parlament il zercladur.

Quellas elecziuns èn fitg impurtantas per Macron e ses moviment «En Marche!». Senza ina pluralitad en il parlament fiss Macron dependent da tschellas partidas. Enfin uss n'è la partida «En Marche!» betg represchentada en il parlament.

Er Holland na vul betg Le Pen

Il president da la Frantscha actual, François Hollande ha dà giu ina recumandaziun d'eleger il candidat Emmanuel Macron sco nov president. La participaziun per l'elecziun decisiva ils 7 da matg da Marine Le Pen dal Front National saja in ristg per la Frantscha. Sco presidenta vegniss Le Pen sco adversaria da l'Uniun Europeica ad isolar la Frantscha e rumper giu las relaziuns cun l'Europa, ha Hollande ditg a Paris.

RR novitads 17:00