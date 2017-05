«Macron ha er gì cletg»

Emmanuel Macron è il favurit per l'elecziun dal president da la Frantscha. Tenor las retschertgas batta el sia contrahenta Marine Le Pen cun radund 60% tar 40% da las vuschs. Mo quant segir èsi che Emmanuel Macron daventa propi «président de la grande nation»?

Las retschertgas mussan in avantatg per l'independent Emmanuel Macron. Tenor ellas vulan radund 60% da las Franzosas e dals Franzos vuschar per el, e mo 40% per sia contrahenta dretg-populistica Marine Le Pen. Tenor Charles Liebherr, correspundent dad SRF en Frantscha, èsi er fitg probabel ch'el daventa propi il nov «président».

In punct nunenconuschent

Tenor el datti sulet in grond punct ch'è nunenconuschent e quai èn quels votants che n'han en l'emprim scrutini vuschà ni per Macron ni per Le Pen. Quai èn bunamain la mesadad - la gronda dumonda è sche quels van uss insumma ad eleger. E quai pudess er anc avair influenza sin il resultat. Vi dal fatg che Macron daventa president n'avess quai dentant da midar nagut manegia Liebherr.

Macron ha gì cletg

Bler è stà calculaziun politica, uschia Charles Liebherr. La finala haja Macron dentant er gì cletg. Sch'el fiss vegnì ensemen cun François Fillon en il segund scrutini avess la situaziun forsa vesì or auter. Ensemen cun Le Pen saja Macron dentant en ina situaziun confortabla.

RR actualitad 07:00