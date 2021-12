USS eisi definitiv: La Partida verd-liberala PVL na trametta nagins candidats en la cursa per las elecziuns da la regenza grischuna da l'auter onn. Quai ha la partida decis mesemna, ils 15 da december a sia radunanza. Cunquai èsi cler ch'i resta tar il carussel cun ina candidata e tschintg candidats.

Focus sin elecziuns Cussegl grond

Per la Partida verd-liberala saja impurtant che la populaziun saja represchentada bain en la regenza. Cun actualmain tschintg umens na saja quai betg il cas. Ils Verd-liberals deploreschan che be ina dunna è vegnida nominada per las elecziuns da la regenza. Suenter lunga fasa da valitaziuns haja la PVL decidì, da metter il focus sin las elecziuns dal Cussegl grond. La finamira centrala saja da cuntanscher la fermezza da fracziun, hai num en la communicaziun.