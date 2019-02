Ils 21 favrer 2019 ha il post da perscrutaziun «sotomo» per incumbensa da la SRG SSR preschentà ils resultads dal barometer d'elecziuns. La finamira da quest barometer è da mussar si en tge direcziun u partida ch'il pievel svizzer vegn a votar envers las elecziuns naziunalas dals 20 d'october 2019. In aspect che dat immediatamain en egl: La PPS perda 2.4% ed ils verds gudognan percunter medemamain 2.4%.

La PPS fa nagins quitads

Sco il president da la PPS Grischuna declera n'haja el tuttina betg tema che la PPS fetschia nagin bun resultat en l'october. L'enquista saja per el in maletg da la situaziun actuala. El è persvadì che quai vesia ora tut auter en l'october. Oravant tut hajan ils temas actuals sco per exempel il moviment da clima tutta cas influenzà las cifras. La strategia per il cumbat electoral restia il medem – uschia era il candidats che vegnan preschentads il proxim mardi.

Ils verds fetschian vinavant pressiun

Il president dals verds dal Grischun, Nicolas Zogg, ha plaschair vid il resultat, dentant è quel be da curta durada. El è conscient ch'i po midar anc in massa en quels nov mais. El senta ch'il ambient daventa adina pli actual per la glieud ed ch'i dat adina dapli glieud che sustegna las lingias directivas da la partida verda.

