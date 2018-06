Il commentari dal schefredactur da RTR, Flavio Bundi. Per la PCD saja la strategia cun la cadidatura dubla sa cumprovada. La PPS, sco pli ferma partida, na saja er ils proxims 4 onns be per 68 vuschs puspè represchentada en la regenza.

Damai ch'il cirquit da Surses ha stuì dar giu in sez, ha in dals dus deputads stuì quintar da perder ses sez. E tutgà hai uss Filip Dosch da la PCD. El fa 38 vuschs damain che Gaby Thomann-Frank da la PLD. La dunna da Parsonz vegn elegida cun 255 vuschs.

Marcus Caduff

è elegì cun il terz meglier resultat sco nov commember da la regenza grischuna. En Lumnezia han las votantas ed ils votants però er elegì el sco lur represchentant en il Cussegl grond. Uschia surpiglia pli probabel Curdin Capeder sco suppleant il sez da Marcus Caduff en il parlament grischun.

Da menziunar en connex cun ils deputads per la Lumnezia: Dapi che la Lumnezia ha be pli dus, n'ha Val sco part da la Lumnezia betg pli gì in sez en il Cussegl grond, er questa giada betg. Cura che la Lumnezia aveva anc trais deputads vegniva adina er in da Val elegì.