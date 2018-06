Smarvote – in sistem, nua ch'ils politichers pon respunder dumondas, uschia ch'ins po vesair nua ch'els stattan politicamain – ha fatg ina evaluaziun dal nov parlament e da la nova regenza. Cunzunt tar il parlament pon ins vesair, ch'el è daventà pli liberal. 69% dal nov parlament èn per exempel persuenter che la lètg omosexuala survegn ils medems dretgs sco la lètg eterosexuala. Ni 61% èn persuenter che cannabis per l'agen diever vegn legalisà. E 63% èn persuenter da separar baselgia e stadi consequentamain. Sper quai è il nov parlament er encunter ch'i duai vegnir pli grev da daventar burgais svizzer. Ed el è er da l'avis ch'i na dovria betg dapli preschientscha da polizia.

Regenza sin la medema lingia

Tar bleras dumondas è la nova regenza dal medem avis sco il parlament. La pli gronda differenza datti tar la dumonda sche stadi e baselgia duain vegnir separads. 67% dal parlament èn persuenter, e mo in dals cussegliers guvernativs, Jon Domenic Parolini (PBD). Tschels quatter èn encunter.

Savens è dentant il sulet betg-burgais l'exot – Peter Peyer (PS) è per exempel il sulet ch'è encunter d'auzar la vegliadetgna da renta. Ubain er il sulet ch'è per ina paja minimala da 4'000 francs, u er per ina quota da dunnas da 35% en il cader da l'administraziun chantunala. Per part èn dentant er Marcus Caduff (PCD) e Christian Rathgeb (PLD) dal medem avis sco'l socialdemocrat.

Mintgatant è dentant er Marcus Caduff l'exot – el è per exempel il sulet che di gea a la dumonda sche organisaturs dad eveniments gronds duain surpigliar sez ils custs da segirtad, ni er ch'il chantun duai sustegnair pli fitg pendicularas pitschnas u mesaunas.

