En ils 39 circuls d'elecziuns han bunamain 170 persunas candidà per in mandat en il parlament chantunal. Elegì è vegnì tenor il principi da maiorz.

En il circul Tschun Vitgs perda la PBD dus da trais sezs d'enfin uss. Sulet Benjamin Hefti fa il pass en il Cussegl grond. Ils dus sezs che la PBD perda, van a la PPS e la PS. A Roveredo gudogna la PLD in sez che tutgava avant a la PBD. Uschia è Censi Samuele (PLD) nov deputà da Roveredo. A Tavau perda la PBD dus sezs. Per l'ina n'è Rico Stiffler betg reelegì e per l'autra n'ha la partida betg mess si in nov candidat per il segund sez. Quests dus sezs èn ids a Valérie Favre Accola (PPS) e Wilhem Philipp (PS).

Il pli blers sezs gudogna la PS

Il circul Claustra ha dabun in sez dapli, quel ha la PS gudagnà. Er a Cuira ha la PS pudì augmentar il dumber da sezs da set sin otg. En l'Engiadin'Ota ha la PS gudagnà in sez sin donn e cust da la PLD. En il circul Tschun Vitgs ed a Tavau ha la PS mintgamai pudì surpigliar in sez da la PBD.

Segund scrutini

Sut Tasna sto far in segund scrutini per il terz mandat. Gia garantì in sez en il parlament han Aita Zanetti (PBD) e Felix Duosch Fadri. Er en il circul da Schiers dovri in segund scrutini. Gia reelegids èn Anna-Margreth Holzinger Loretz (PLD) e Beno Niggli (PBD). In segund scrutini datti er a Jenaz. Ni Werner Bär-Bühler (PLD), ni Simon Erhard (PBD) han cuntanschì il pli absolut.

Er il circul Lumnezia sto far in segund scrutini per lur deputads dal Cussegl grond: Cunquai che Marcus Caduff (PCD) è vegnì elegì en la regenza ruschna in suppleant suenter. Quel vegn dentant anc elegì. A Tusaun sco er a Roveredo dovri in segund scrutini per l'elecziun dals suppleants.

Ils segunds scrutinis èn il 1. da fanadur.

