Ils socialdemocrats han savì far festa la dumengia saira sin ils resultats da las elecziuns chantunalas. In zic pli modesta era l’atmosfera tar la Partida populara svizra dal Grischun PPS e tar la Partida burgais-democratica PBD suenter in di d’elecziuns intensiv.

Ils socialdemocrats guardan enavos sin ina dumengia quasi perfetga. Lur candidat Peter Peyer è vegnì elegì sco successur da Martin Jäger en la regenza grischuna. Ed en il Cussegl grond ha la Partida socialdemocrata PS fatg in plus da trais sezs: Da nov han ils socialdemocrats 18 deputadas e deputads en il parlament grischun.

Maletg 1 / 3 Legenda: Peter Peyer ha gudì ils discurs cun ils collegas suenter che tut il squitsch era davent. RTR, GIAN CARLO CANDINAS Maletg 2 / 3 Legenda: Peter Peyer ensemen cun Julia Müller ch'è vegnida elegida en il Cussegl Grond. RTR, GIAN CARLO CANDINAS Maletg 3 / 3 Legenda: Ils socialdemocrats han gì plirs motivs da far in viva. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

In viva sin ils giuvens e las giuvnas

Ils socialdemocrats han sa chattads la dumengia saira en l’ustaria Marsöl a Cuira. Oravant tut è vegnì fatg viva sin il nov cusseglier guvernativ Peter Peyer.

Nus vegls n'avessan crai betg fatg uschè ina buna lavur sco tut quels giuvens.

L’anteriur deputà e cusseglier naziunal Andrea Hämmerle (71) ha dentant fatg in cumpliment spezial a tut ils giuvens ch’èn vegnì elegids en il Cussegl grond: Per cletg hajan els vegls chalà e surdà la batgetta als giuvens. Uschè bain sco ils giuvens n'avessian els vegls betg fatg quai.

«8:0 encunter la PPS»

Il deputà dal Cussegl grond actual Jon Pult ha menziunà ch'ils socialdemocrats hajan mussà quant populars ch’els sajan a Cuira – 8 dals 20 sezs en la chapitala grischuna sajan numnadamain ids a la PS. E la Partida populara svizra dal Grischun PPS n'haja recaltgà gnanc in unic sez. Questa victoria saja era bellezza.

Tar la Partida populara svizra dal Grischun PPS percunter èn s'inscuntrads be paucs commembers suenter il di d'elecziuns.

PPS en in bass

Empè da vin sa chattava be aua sin las maisas. L'atmosfera tar ils radund 20 commembers era fitg consternada. En las discussiuns vi da la maisa vai surtut per ils sbagls e co ch'ins avess pudì survegnir anc 70 vusch dapli per Walter Schlegel. Era il deputà dal Cussegl grond Jan Koch e consternà:

La regenza ed il Cussegl grond han fatg in pass a sanestra. Uss vegni per nus anc pli difficil, da plazzar noss interess.

PBD resta optimistic

Bain ch'ils burgais-democrats han pers 6 sezs en il Cussegl grond e bain che lur cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini è vegnì reelegì be stgars: Tar la scuntrada la saira eran els da buna luna. Els sajan cuntents d'avair remplazzà plirs deputads cun fatschas novas. Vinavant speran els tar ils segunds scrutins en las regiuns da survegnir anc in u dus sezs.

Jon Domenic Parolini regurda però: Betg tut saja i bain durant las elecziuns. La proxima giada vegnia l'avantatg forsa ad esser anc pli stgars sco mo 68 vuschs.

RR Actualitad 07:00