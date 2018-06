La cursa tranter il candidat burgaisdemocrat Jon Domenic Parolini ed il candidat da la PPS Walter Schlegel è stada fitg stretga. Parolini ha dumagnà sia reelecziun cun 68 vuschs avantatg sin Schlegel. Tschels dus cussegliers guvernativs en uffizi Christian Rathgeb (PLD) e Mario Cavigelli (PCD) han dumagnà cleramain lur reelecziun. Sin in terz e quart plaz suondan Marcus Caduff (PCD) e Peter Peyer (PS). La participaziun a las elecziun è tar 35,8%.

La PCD cun in segund sez

Sper Mario Cavigelli ha er il nov candidat Marcus Caduff dumagnà il segl en la regenza. Uschia reconquista la partida cristiandemocratica suenter 20 onns in segund sez en la regenza grischuna. Caduff ha grond plaschair ed è surprais ch'el ha gist fatg il terz meglier resultat en quest cumbat.

Era il candidat liberaldemocratic Christian Rathgeb ha motiv da far festa . El è vegnì reelegì cun il meglier resultat da tuts. Uschia haja la PLD cuntanschì lur finamira – numnadamain da far in bun resultat. Tenor Rathgeb ed il president da partida Bruno Claus na stettian els betg mal dad esser ids en il cumbat electoral mo cun in candidat.

Era Peter Peyer è surlevgià ch'el dastga prender plaz l'auter onn en la chasa grischa. Il socialdemocrat ha dumagnà il pass en la regenza sin il quart plaz. El ha adina suttastritgà ch'el giavischia ina roschada dals departaments en la regenza. El avess gust da surprender il departament d'economia e fatgs socials u quel da finanzas.

Linard Bardill n'è betg dischillus

Il candidat selvadi Linard Bardill di ch'i saja d'acceptar la decisiun dal pievel. Dischillus saja el dentant betg. El saja loschs che varga 12'000 persunas hajan giu il curaschi da metter ses num sin il cedel da votaziun.

Nova dumbraziun pervia da la pitschna differenza da vuschs

Tenor la lescha sto il chantun far ina nova dumbraziun sche la differenza da vuschs è pli pitschna che 0,3%. E quai è il cas tar la differenza da 68 vuschs tranter Parolini e Schlegel. Sco emprim stoppian ins dentant spetgar giu ils protocols da las vischnancas, ha ditg Daniel Spadin, schef da la chanzlia chantunala. Sche las cifras stettian uschia sche lura vegnia dumbrà danovamain.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Regenza Cursa piz a cup tranter Parolini e Schlegel

RTR elecziuns