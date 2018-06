Il cartel en la branscha da construcziun ha chaschunà grond travasch enturn las votaziuns: In candidat per la regenza è sa retratg, in auter candidescha nov e la mesadad dals candidats eran cumpigliads. Per ina pluna travasch a l'urna na procura quai dentant betg. En las chanzlias da las vischnancas han ins ramassà 20-25% da la vuschs. Quai saja dentant relativ pauc. Curt avant las elecziuns èn uschiglio dapli copias en lur chaschas da brevs.

En ils vitgs dals candidats ...

Era in candidat per la regenza en la vischnanca na para betg da motivar pli ferm als votants. En tut las vischnancas èn vegnidas en fin uss tranter ils 20-25% da las vuschs. Els quintan cun fin 40 % fin dumengia. Sulettamain a Scuol èsi in pau spezial: Tenor il chanzlist Andri Florinett han be 17 % dals votants dà giu lur vusch. El na quinta era betg, ch'i vegnia ils proxims dis anc bler dapli vuschs.

Tar las elecziuns da la regenza avant quatter onns era la participaziun tar 43.10%.

