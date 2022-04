L'uvestgieu da Cuira ha preschentà in codex da cumportament per evitar abus sexual e spiritual. Entras sa fatschentar cun maldiever da pussanza en la baselgia catolica sa mussia ch'ina prevenziun structurala saja fitg impurtanta.

Il nov codex duai dar orientaziun per in tractament avert, ina cultura obliganta e transparenza sur tut ils stgalims d'ierarchia. El duai esser in instrument per responsabels e collavuraturas cun pretensiuns cleras, impuls e standards da qualitad. Uschia duai tranter auter vegnir mess il focus sin il dischequiliber da pussanza e las relaziuns asimmetricas tranter represchentants da la baselgia ed uffants, giuvenils e persunas creschidas che tschertgan agid tar la pastoraziun, dentant er tranter collavuraturs e superiuras.

Per ademplir in standard da qualitad che evitescha pussaivlas situaziuns d'abus duai en quest mussavia vegnir sa fatschentà cun differentas dumondas. Ina selecziun:

Co evitar manipulaziun spirituala?

Co separar lavur ecclesiastica e vita privata?

Co furmar ina situaziun da duas persunas en la pastoraziun?

Co furmar accumpagnament spiritual a moda professiunala?

Co furmar proximitad emoziunala e fisica?

Co mantegnair sfera privata en differents lieus sco tualettas, dormitoris e gardaroba?

Co communitgar en ina situaziun da pussanza?

audio Cuntegn e finamiras dal codex da cumportament 03:47 min, aus Actualitad vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 47 Sekunden.

Cun il codex da cumportament veglian ins animar ad ina reflexiun critica e crear in ambient professiunal per situaziuns da ristg. Tuttas collavuraturas e tut ils collavuraturs vegnan a s'obligar cun ina decleranza en scrit da respectar il codex e lavurar activamain tenor quel en il mintgadi. Il codex è vegnì elavurà dal post da prevenziun per abus da pussanza da l'uvestgieu da Cuira.

Legenda: Da sanester: Nicole Buechel (pledadra), Karin Iten (responsabla per prevenziun), Stefan Mueller (president Confederenza da Biberbrugg) e l'uvestg Joseph Maria Bonnemain. Keystone

Avis concrets per evitar situaziuns criticas – intgins exempels

Il codex tracta pass per pass differentas relaziuns e structuras da pussanza sco per exempel: Pussanza e transparenza, pussanza e la funcziun dad esser exempel, pussanza e critica euv. Là vegn lura tranter auter formulà activ dad esser avert per critica da tuttas varts u dad esser pertschert che nagin n'è senza sbagl. Ubain er da far transparent las decisiuns e ponderaziuns sco persuna responsabla, saja quai ord vista pastorala, pedagogica u soziala sco er da reflectar adina puspè quellas.

Sco avis concrets per evitar manipulaziun spirituala stat per exempel ch'ins na duai betg scumbigliar si'atgna vusch cun quella da Dieu e far il pussaivel per betg vegnir en quella situaziun durant in accumpagnament spiritual. Ins na duai er betg provotgar tema tar persunas schenadas. Ubain duain ins era mussar maletgs da Dieu che fan curascha ed ils auters p. ex. maletgs smanatschants saja da metter en il context teologic. Er na duain ins betg influenzar la vita privata d'ina persuna entras controlla u influenza sin ils contacts persunals.

Avis per separar la lavur da la vita privata èn tranter auter: Communitgar cleramain l'agen pensum ed ils cunfins da quel. Discurs pastorals èn da far en stanzas neutralas, endrizzadas lasuenter e betg en stanzas privatas. Betg envidar uffants u giuvenils minorens tar ins a chasa. Relaziuns sco er contacts intims (p. ex. ir a far wellness ensemen) na tutgan betg ed èn er betg cumpatibels cun ina relaziun pastorala u in'assistenza spirituala.

En connex cun la sfera intima e privata cuntegn il codex tranter auter suandants avis: Betg surpigliar rollas ch'ins na vegn betg d'ademplir (nagin remplazzament per geniturs), betg esser partischant, evitar situaziuns lungas e serradas be en duas persunas, sch'i dovra contact corporal adina be cun consetiment da la persuna e cun porscher pussaivladads da guntgir u cundecider, laschar avert in zic la porta sch'ins visita p. ex. la stanza da durmir dad uffants en in champ, entrar en duschas e gardarobas dad autras persunas u uffants e giuvenils be sch'igl è exnum necessari euv.

Reacziuns positivas ord las retschas da collavuraturas

In grond pass en la dretga direcziun, quai è il codex uschebain per la assistenta pastorala en la plaiv da Glion Flurina Cavegn-Tomaschett sco er per Franziska Driessen-Reding, la presidenta dal cussegl sinodal. Bun saja ch'il mussavia saja sin maisa, la gronda lavur, cumenzia dentant uss.

audio Codex da cumportament – reacziun da collavuraturas da l'uvestgieu 02:48 min, aus Actualitad vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 48 Sekunden.

Ord l'archiv

Gia il 2010 è la prevenziun d'abus sexual en l'uvestgieu da Cuira stà in tema suenter che divers cas entaifer la baselgia catolica eran vegnids a la glisch.